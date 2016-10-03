Аброськін запропонував створити військову поліцію в "сірій зоні"

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:02

Глава Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін вважає необхідним створити військову поліцію в "сірій зоні" – території, розташованій навколо лінії розмежування на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це зумовлено проблемами з доступом звичайної поліції в цю зону, а також у військові частини для розслідування військовослужбовцями тяжких та особливо тяжких злочинів.

"У зв'язку з цим вкрай необхідне створення військової поліції, яка могла б проводити весь комплекс необхідних заходів при розслідуванні кримінальних злочинів в зоні відповідальності ВСУ", – написав він.

Аброськін також навів статистику, згідно з якою на Донеччині за 9 місяців цього року зареєстровано 128 вбивств, 109 з яких були розкриті.

"Для порівняння в 2015 – 169, розкрито – 138 і в 2014 – 269, розкрито – 203. Останнім часом збільшилася кількість умисних вбивств у "сірій зоні" і в населених пунктах на лінії розмежування. Саме там, де доступ співробітників поліції обмежений", – додав він.

Українська правда

Теми: АТО поліція
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