КСУ днями отримає подання про конституційність змін щодо правосуддя

00
0
Понеділок, 3 жовтня 2016, 22:29

Подання про конституційність окремих положень закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" буде спрямовано до Конституційного Суду України найближчими днями.

Про це повідомив глава Верховного Суду України Ярослав Романюк.

"Ми фізично ще подання не спрямували - рішення ухвалено, над текстом редакційно ми ще працюємо з урахуванням зауважень, які сьогодні були висловлені учасниками пленуму. Я думаю, що це питання одного-двох днів, і його буде спрямовано", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Романюк додав, що як тільки Верховний Суд спрямує подання до Конституційного Суду, відповідна інформація з'явиться на сайті Верховного Суду, а за фактом отримання - і на сайті Конституційного Суду.

За словами Романюка, були порушені норми Конституції щодо суб'єкта, який приймає рішення про ліквідацію суду.

"І за тією Конституцією, яка діяла під час ухвалення цього документа, і за тією Конституцією, яка зараз досі діє, до кінця 2017 - це повноваження президента України, а не Верховної Ради", - додав він.

Відповідаючи на запитання, якого рішення Верховний Суд України очікує від Конституційного Суду, Романюк сказав: "Ми очікуємо ухвалення мудрого конституційного рішення. А яким одне буде - складно зараз прогнозувати, і я цього робити не буду".

При цьому він наголосив, що це питання не політичне, а юридичний, "і якщо ми бачимо, що документ суперечить Конституції, то ми просто не маємо права мовчати".

У відповідь на запитання про те, чи є у Конституційного Суду України можливість або право призупиняти дію змін до Конституції щодо правосуддя на час розгляду подання Верховного Суду, Романюк сказав: "По-перше, ми не будемо оскаржувати саме зміни до Конституції".

"Зміни до Конституції набули чинності, і ми проти них не виступаємо - навпаки - підтримуємо. Ми оскаржуємо - ви ж пам'ятаєте, що було два голосування: спершу ухвалили закон, а потім проголосували зміни до Конституції - ось ми виступаємо проти закону. І не щодо всього закону, а заключних положень, які передбачають ліквідацію Верховного Суду", - пояснив він.

Інтерфакс-Україна

Теми: Конституція Конституційний Суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Верховний Суд оскаржує в КС судову реформу 3 жовтня 2016, 11:21
Зміни до Конституції, що запускають судову реформу. Як це працюватиме? ІНФОГРАФІКА 30 вересня 2016, 13:35
Зміни до Конституції набули чинності 30 вересня 2016, 08:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Міятович звернулася до Росії з вимогою звільнити Сущенка
США припинили співпрацю з Росією щодо Сирії
Захист оскаржив арешт журналіста Сущенка
Березенко та Луценко увійшли до керівництва фракції БПП
Усі новини
Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко

Відео

120 доларів за зґвалтування. Українці зняли ролик про вартість прав жінки