КСУ днями отримає подання про конституційність змін щодо правосуддя

Подання про конституційність окремих положень закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" буде спрямовано до Конституційного Суду України найближчими днями.

Про це повідомив глава Верховного Суду України Ярослав Романюк.

"Ми фізично ще подання не спрямували - рішення ухвалено, над текстом редакційно ми ще працюємо з урахуванням зауважень, які сьогодні були висловлені учасниками пленуму. Я думаю, що це питання одного-двох днів, і його буде спрямовано", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.



Романюк додав, що як тільки Верховний Суд спрямує подання до Конституційного Суду, відповідна інформація з'явиться на сайті Верховного Суду, а за фактом отримання - і на сайті Конституційного Суду.



За словами Романюка, були порушені норми Конституції щодо суб'єкта, який приймає рішення про ліквідацію суду.

"І за тією Конституцією, яка діяла під час ухвалення цього документа, і за тією Конституцією, яка зараз досі діє, до кінця 2017 - це повноваження президента України, а не Верховної Ради", - додав він.

Відповідаючи на запитання, якого рішення Верховний Суд України очікує від Конституційного Суду, Романюк сказав: "Ми очікуємо ухвалення мудрого конституційного рішення. А яким одне буде - складно зараз прогнозувати, і я цього робити не буду".



При цьому він наголосив, що це питання не політичне, а юридичний, "і якщо ми бачимо, що документ суперечить Конституції, то ми просто не маємо права мовчати".



У відповідь на запитання про те, чи є у Конституційного Суду України можливість або право призупиняти дію змін до Конституції щодо правосуддя на час розгляду подання Верховного Суду, Романюк сказав: "По-перше, ми не будемо оскаржувати саме зміни до Конституції".

"Зміни до Конституції набули чинності, і ми проти них не виступаємо - навпаки - підтримуємо. Ми оскаржуємо - ви ж пам'ятаєте, що було два голосування: спершу ухвалили закон, а потім проголосували зміни до Конституції - ось ми виступаємо проти закону. І не щодо всього закону, а заключних положень, які передбачають ліквідацію Верховного Суду", - пояснив він.

Інтерфакс-Україна