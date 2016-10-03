НАЗК: У реєстрі вже є 2 370 декларацій

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 23:55

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, нараховується 2370 декларацій.

Такі дані станом на 3 жовтня оприлюднені на Facebook-сторінці НАЗК.

Згідно з інформацією, 1596 декларацій – це щорічні декларації за 2015 рік.; 94 декларації – повідомлення про зміни в майновому стані суб’єкта декларування; 590 декларацій – декларації суб’єкта декларування перед звільненням; 51– декларації, подані суб’єктами декларування – кандидатами на посаду; 40 декларацій подані декларантом після звільнення.

Українська правда

Теми: декларація НАЗК
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