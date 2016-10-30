Тука: У ОБСЄ немає коштів на збройну місію, питання може перейти до ООН

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Неділя, 30 жовтня 2016, 00:28

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розраховує, що питання розміщення спеціальної місії на Донбасі перейде від ОБСЄ до ООН.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".

Тука зазначив, що пропозицій західних партнерів про озброєння спостережної ОБСЄ і збільшення її працівників на 500-1000 осіб, недостатньо.

"Про це треба відкрито говорити, це крапля в морі, не вирішення проблеми. Під час наведення ладу в Боснії був використаний склад в кількості 60 тисяч осіб. Я, чесно кажучи, найбільше очікую, що все-таки це питання перейде від ОБСЄ в ООН", - сказав Тука.

Він зазначив, що у ОБСЄ можуть виникнути фінансові проблеми з роботою в Україні.

"Це дуже великі фінансові навантаження. Бюджет ОБСЄ зараз, якщо я не помиляюся, становить 170 мільйонів євро, з них 100 мільйонів євро - йде на підтримку України. І навряд чи будуть знайдені гроші. Можливо, є ймовірність, що якісь гроші будуть надходити від донорів ООН. Я цього не виключаю", - зазначив він.

Теми: Тука ОБСЄ Донбас
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IP: 46.201.3.---nestor198030.10.2016 00:54
В Українській декларації обов'язково потрібно показувати скільки коштів добровільно виділено на оборону Держави. І обов'язково опублікувати ці дані. Якщо людина сьогодні виділяє від 3 до 10 % на оборону Держави, то їй можна багато чого пробачити, в тому числі всі його минулі недоліки.
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