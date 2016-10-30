Депутат Ляшка Лозовой задекларував Святі мощі, 150 тис євро і 800 тис гривень

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Неділя, 30 жовтня 2016, 01:56

Депутат фракції Олега Ляшка Андрій Лозовой задекларував колекції вин і картин, кілька годинників і меблі 19 століття.

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік.

Так, він задекларував 8 картин і одну ікону 16 століття, 5 годинників різних марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", колекцію вин з 186 пляшок, меблі голландського і англійського виробництва 19 століття.

Крім того, в декларації Лозового вказана колекція з 72 ікон, колекція холодної зброї 19-20 століття з 32 одиниць, а також хрест-енколпіон зі Святими мощами 13 століття.

Також нардеп вказав партійний квиток Радикальної партії.

Лозовой вказав автомобіль Toyota Sequoia, взятий в оренду і квартиру в Києві в 39 кв.м, також взяту в оренду.

Лозовой задекларував зарплату за рік в розмірі 69 490 гривень і 80 559 гривень коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Крім того, в електронній декларації депутата вказані 50 тис доларів, 150 тис євро і 800 тис гривен готівкою.

Теми: Ляшко декларація
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Коментарі — 2
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IP: 62.210.129.---spitfire30.10.2016 03:12
"...а також хрест-енколпіон зі Святими мощами 13 століття"

храм у власності Матвієнка, святі мощі на зберіганні радикала Лозового, Шуфрич хизується колекцією ікон.

панове, давайте підвищувати ставки: хто ближчий до Бога?
хто зможе відкупитись від небесної кари найгучнішою і найвеличнішою пожертвою?

можливо, когось варто до хреста прип'яти, щоб міг краще довести свою відданість і близкість до Небесного Володаря, га?
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IP: 98.228.212.---Oleg Namaka30.10.2016 02:15
> Депутат Ляшка Лозовой

Українська Правда не зовсім українська.
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