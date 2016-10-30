СБУ за добу затримала в зоні АТО нелегальні вантажі на 500 тис

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Неділя, 30 жовтня 2016, 02:22

Співробітники СБУ за минулу добу затримали в районі проведення антитерористичної операції нелегальні вантажі на півмільйона гривень.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Правоохоронці зупинили у Донецькій та Луганській областях три автомобілі, водії яких намагалися в’їхати на тимчасово окуповані терористами території. Під час огляду машин співробітники спецслужби виявили вантажі, які транспортувалися без відповідних документів", - йдеться в повідомленні.

Також у нелегальних перевізників вилучили понад три тонни різних продовольчих товарів і одну тонну промислових, в тому числі будівельних матеріалів.

В СБУ відзначили, що ведуться відповідні процесуальні дії.

Теми: СБУ АТО
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