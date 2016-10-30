У Мосійчука є старовинна зброя, Mercedes і Lexus

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Неділя, 30 жовтня 2016, 03:01

Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук є власником колекції старовинної холодної зброї 14-20 століття.

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік.

Також він задекларував 5 картин і дві ікони 18 століття.

У Мосійчука є два автомобілі: Mercedes GL450 2008 року за 132 тис гривень і Lexus LX570 2008 року за 149 тис гривень.

Крім того, нардеп задекларував ноу-хау "Чорні чоловічки" (назва підрозділу добровольців).

Зарплата Мосійчука за минулий рік склала 58 777 гривень, кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень - 85 559 гривень, дохід від відчуження рухомого майна - 149 000 гривень.

Нардеп вказав у декларації 145 тис. євро, 183 тис. доларів і 780 тис. гривень готівкою.

У декларації зазначено, що ні у Мосійчука, ні у членів його сім'ї немає нерухомості.

Теми: декларація Мосійчук
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