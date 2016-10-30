Клінтон закликала ФБР розповісти все про розслідування її справи

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Неділя, 30 жовтня 2016, 04:35

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що глибоко стурбована рішенням ФБР відновити розслідування справи проти неї - щодо використання нею особистої пошти для відправки листів з секретною інформацією.

Про це вона повідомила, виступаючи перед прихильниками в місті Дейтона-Біч, передає ВВС.

Рішення оприлюднити інформацію про нові докази проти неї всього за 10 днів до президентських виборів Клінтон назвала дивним.

"Досить дивно робити такі заяви, при цьому розкриваючи так мало - і прямо перед виборами. Це не просто дивно, це безпрецедентно і викликає глибоку заклопотаність, тому що виборцям повинні бути доступні всі факти", - сказала Клінтон, закликавши директора ФБР Джеймса Комі "розповісти все".

Раніше Комі повідомив, що відомство відновило розслідування справи, пов'язаної з використанням Клінтон під час перебування її держсекретарем особистої поштової сервера для робочого листування. За його словами, це пов'язано з виявленням нових електронних листів.

Теми: Клінтон США
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