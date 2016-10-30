Геращенко задекларувала $ 30 тисяч і прикраси

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Неділя, 30 жовтня 2016, 03:33

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко задекларувала квартири чоловіка і дочки в Києві, земельну ділянку, дачний будиночок в Київській області і квартиру в Черкасах, які належать її матері.

Згідно електронної декларації за 2015 рік, квартира площею 143,7 кв.м в Києві знаходиться у власності чоловіка віце-спікера Антона Зацепіна. Дочка також є власницею квартири в столиці (76,6 кв.м).

У матері віце-спікера в Літках Броварського району Київської області є земельна ділянка площею 1000 кв.м, дачний будинок площею 240 кв.м, в її власності знаходиться квартира (59,2 кв.м) в Черкасах.

Геращенко задекларувала три картини сучасних художників, дві з них належать їй, одна – чоловікові.

У першого віце-спікера, згідно з декларацією, є годинник Piaget і кілька ювелірних виробів.

Як власність чоловіка, нардеп задекларувала домашній кінотеатр. Він також володіє автомобілем Ford Explorer 2013 року випуску.

Перший віце-спікер задекларувала право користування автомобілем Lexus 350 2007 року випуску, який знаходиться у власності юридичної особи.

Дохід Геращенко в 2015 році склав 187 тис. грн (зарплата, кошти на депутатську діяльність, компенсація вартості проїзду у Верховній Раді, виплати по догляду за дитиною).

Разом з тим дохід її чоловіка - майже 2 млн. грн., матері - майже 56 тис. грн (пенсія і дохід від здачі в оренду майна), дочка отримала 180 тис. грн. доходу від здачі майна в оренду.

Геращенко зберігає майже $ 29 тис. в банку, готівкою - $ 30 тис., EUR 3500 і 50 тис. грн.

У її чоловіка - $ 52 тис. в банках, $ 55 тис., EUR10 тис. І 500 тис. грн готівки. У мами нардепа - $ 10,5 тис. готівки.

Інтерфакс-Україна

Теми: Геращенко декларація
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