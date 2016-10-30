США вивозять родини дипломатів зі Стамбула
Держдепартамент США наказав родинам співробітників свого консульства у Стамбулі залишити місто.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.
Зокрема, йдеться про "рішення наказати членам родин співробітників консульства у Стамбулі залишити місто".
"Державний департамент прийняв таке рішення на основі інформації про те, що екстремістські групи готують у Стамбулі напади на громадян США, які там мешкають чи приїхали на короткий час" - йдеться у повідомленні.
При цьому генеральне консульство США у Стамбулі продовжить свою роботу.
Тижнем раніше США попередили своїх громадян про потенційну небезпеку терактів або спроб викрадення іноземців у Стамбулі, а також рекомендували не відвідувати південно-східні регіони Туреччини.
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