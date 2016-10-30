Доба в АТО: Без втрат, 4 бійців та 3 працівників ДФС - поранено

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Неділя, 30 жовтня 2016, 12:59

За минулу добу у зоні проведення АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає.

Про це на брифінгу 30 жотвня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

При цьому, за даними штабу, 4 бійців ЗСУ зазнали поранень. Також внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранень зазнали 3 працівники Державної фіскальної служби. 

"Вранці у суботу під вогонь противника потрапив мобільний загін "Фантом", який бореться з нелегальним перевезенням товарів через лінію розмежування. Інцидент стався у с. Лопаскине, що неподалік Щастя: окупанти відкрили вогонь по "фантомівцях" з протилежного берега Сіверського Донця", - зазначив Мотузяник.

На допомогу загону ДФС прибув прикордонний наряд, який допоміг відбити напад ворога, прикордонники та військові допомогли евакуювати поранених в тил.

"Основні бойові дії велися у Попаснянському районі.  Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння", - повідомив речник Міноборони. 

На  Донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема 9 – з важкого озброєння та 1 бойове зіткнення, на Маріупольському - 28 ворожих обстрілів, зокрема 13 – з важкого озброєння.

Польотів ворожих БПЛА вчора зафіксовано не було.

 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас зброя жертви
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