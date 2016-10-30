Найєм придбав б/в автомобіль і розповів про подарунок брата

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Неділя, 30 жовтня 2016, 14:26

Народний депутат Мустафа Найєм 26 жовтня придбав автомобіль Honda Accord 2010 року випуску.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що придбав авто за оголошенням в інтернеті за 364 тис. грн власних коштів, які вказані в декларації за минулий рік.

Найєм написав, що в понеділок поінформує НАЗК про суттєву зміну майнового стану.

Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, нардеп мав 10 тисяч євро та 6 тисяч доларів готівкових коштів.

Він отримав у Верховній Раді 72 853 грн зарплати. Крім того, як дохід від заняття незалежною професійною діяльністю Найєм отримав від Українського Католицького Університету 39 663 грн, від НАВС – 21 170 грн.

Також від Всеукраїнської благодійної організації "Фонд Віктора Пінчука-С" в якості "виплати чи відшкодування творчими спілками" депутат отримав 53 315 грн, роялті від ВД "Медіа-ДК" склало 1 197 грн.

Найєм також володіє 20% квартири площею 63,35 кв.м. у Києві.

У декларації також вказані права на торгові марки "Найєм Мустафа", "Найєм Мустафа" латинськими літерами та "Найем Мустафа", вартість кожного з яких складала 1200 грн.

Як пояснив депутат в ефірі каналу "112 Україна" в суботу, торгові марки – це подарунок від брата-юриста.

"Це смішний подарунок. В мене брат – юрист. Ми в сім'ї даруємо один одному подарунки дуже символічні. І він як юрист зробив такий жест", - сказав Найєм.

Він також пояснив, що виплати від Фонду Пінчука йому та нардепу Сергію Лещенку стосувалися поїздки до Давосу в 2015 році.

"Про те, що це Фонд Пінчука, ми дізналися вже по факту. Це Давос в 2015 році. Нас туди запросили. Сума, яка вказана там – це наш переліт, виступ там і дорога назад. Всі переговори про це я вів з фондом "Відродження" Джорджа Сороса. Потім виявилося, що фонд "Відродження" є одним із спонсорів заходу, який організовував Пінчук, і вони таким чином роблять перерахунок. Я вже в своїй податковій декларації побачив, що за мене платив не фонд "Відродження", а Фонд Пінчука", - розповів депутат.

Українська правда

Теми: декларація
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IP: 213.5.192.---nestor198030.10.2016 15:39
А мотоцикл, з якого колись охорона регіоналів Януковича клала журналіста Мустафу на асфальт, за переслідування почесних ескортів.
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