В Одесі проросійські активісти побилися з представниками "Правого сектора"

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Неділя, 30 жовтня 2016, 19:28

У неділю на Куликовому полі Одеси сталася бійка між проросійськими активістами та представниками "Правого сектора".

Як повідомляє "Думська", коли ті й інші зібралися на Куликовому полі, в поліцію в черговий раз надійшло повідомлення про замінування площі.

 
Фото "Думської"

Правоохоронці виставили по периметру оточення.

"Куликівці" не відмовилися від ідеї провести мітинг, що обурило патріотів, зав'язалася словесна перепалка, яка переросла в бійку. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

 
Фото odessa.report

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, поліція із застосуванням сили затримала активіста Івана Вишитого. Після перевірки площі представники ПС все-таки пройшли до Будинку профспілок і провели "генеральне прибирання" (викинули принесені куликівцями квіти і листівки).

"Думська" зазначає, що 9 жовтня мітинги на Куликовому полі теж супроводжувалися бійкою.

Теми: Одеса
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