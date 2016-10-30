Саакашвілі має понад 7 тисяч "квадратів" землі і живе у чужій кімнаті

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Неділя, 30 жовтня 2016, 20:33

Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі задекларував об'єкти нерухомості загальною площею 7 417 кв. м у Грузії, а також 48 тис. євро готівкою в 2015 році.

Про це свідчать дані, наведені посадовцем у електронній декларації за 2015 рік.

Відповідно до інформації в декларації, Саакашвілі володіє в Грузії земельними ділянками 6 820 кв. м і 500 кв. м, а також житловим будинком 97 кв. м.

Також голова Одеської ОДА задекларував наручні годинники Rolex Deepse stainless steel і Hublot classic fusion.

В Одесі він користується кімнатою 54 кв. м, власником якої є третя особа.

У звітному році губернатор одержав 38 601 гривню зарплати.

На рахунку в банку Societe General Саакашвілі зберігає 57 тис. доларів і 129 950 гривень у Державному Ощадному банку.

Дружина Саакашвілі Сандра Елізабет Рулофс задекларувала володіння квартирою 280 кв. м у Грузії й 13 тис. євро на рахунку в банку.

Також у декларації Саакашвілі вказав приналежні синові Ніколозу 35 тис. євро на рахунку в банку ING.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко надав громадянство екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, а 30 травня призначив головою Одеської ОДА.  

За підсумками 2014 року Саакашвілі задекларував доходи у сумі 97 тис. доларів. 

Українські новини

Теми: декларація Саакашвілі Одеса Грузія
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IP: 176.36.98.---Жанна Погорелова30.10.2016 21:12
ну, у него чуток меньше чем у Лещенка! Какие же все таки они паразиты в нашей стране, вот если бы не такие как они мы бы давно забыли что такое нищета!
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