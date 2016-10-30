Данилюк: Підвищення "мінімалки" не спровокує зростання інфляції

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні відбудеться без додаткового зростання інфляції.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" ввечері 30 жовтня заявив міністр економіки Олександр Данилюк.

"Не буде інфляції (більшої, ніж прогнозується) ... Це рішення (про підвищення мінімальної зарплати) не впливатиме на інфляцію у наступному році", - заявив Данилюк.

Відповідаючи на питання, звідки уряд братиме кошти для виплати підвищеної мінімальної зарплати, він пояснив, що цей процес буде відбуватися за рахунок детінізації економіки.

"Ці кошти зараз перебувають у "тіні", вони виплачуються у конвертах. І ці кошти легалізуються, увійдуть в систему в якості білих зарплат і як податки, а це означає, що додаткової грошової маси не буде", - зазначив міністр.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани підвищити мінімальну зарплату у 2017 році до 3,2 тисяч гривень.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисяч гривень не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років.

У свою чергу президент Петро Порошенко запевнив, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.

Інтерфакс-Україна