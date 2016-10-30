Екс-президента Сальвадору заарештували за підозрою в корупції

00
0
Неділя, 30 жовтня 2016, 21:09

Екс-президент Сальвадора Антоніо Сака заарештований за підозрою у корупції та розкраданні державних коштів.

Про це повідомили у генпрокуратурі країни 30 жовтня, пише Німецька хвиля з посиланням на Reuters.

Арешт відбувся вночі у суботу під час заходу з нагоди весілля одного з синів Саки у столиці країни Сан-Сальвадорі. 

Антоніо Сака очолював Сальвадор у 2004-2009 роках. Окрім нього, правоохоронці взяли під варту ще 6 колишніх топ-чиновників.

За кілька годин після арешту екс-президента та колишніх високопосадовців поліції добровільно здався колишній особистий секретар Саки: його звинувачують у присвоєнні щонайменше 18 мільйонів доларів. 

У березні 2016 року Верховний суд Сальвадора розпочав процес проти екс-президента та його дружини на підставі того, що Сака не міг пояснити, звідки отримав 5 мільйонів доларів наприкінці свого терміну перебування при владі.

Теми: корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко: Затримали людину, яка намагалася дати хабар слідчому 27 жовтня 2016, 21:46
Радник Авакова розповів про "земельну корупцію" часів Януковича 27 жовтня 2016, 21:21
У НАЗК просять розуміння і грошей, щоб не бути "як котенята" 27 жовтня 2016, 10:46
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко показав свої статки: мільйони у банку, понад 100 компаній і ювелірка дружини
Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року
У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою
АТО: 34 обстріли, в тому числі з забороненої артилерії
Усі новини
Хочете схуднути?

Фільми жахів можуть бути корисними

АТО

Як бійці з інвалідністю робитимуть божевільні речі