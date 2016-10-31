Вибори у Грузії закінчилися з явкою у 37,5 відсотка

00
0
Понеділок, 31 жовтня 2016, 02:59

Явка під час другого туру парламентських виборів у Грузії, який відбувся в неділю, 30 жовтня, становила 37,5 відсотка.

Про це пише DW.com.

У голосуванні узяли участь понад 929 тисяч виборців, повідомила речниця Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни Анна Мікеладзе. За її словами, вибори відбулися у спокійній атмосфері. До окружних виборчкомів за день надійшла 131 скарга переважно процедурного змісту, додала речниця грузинської ЦВК.

Оголошення попередніх результатів виборів очікується в понеділок.

Натомість у партії влади "Грузинська мрія" попередньо оголосили про перемогу кандидатів від цієї політичної сили. 

Кандидати від "Грузинської мрії" брали участь у виборах у 49 з 50 одномандатних округів. У 44 округах їм протистояли кандидати від опозиційної партії "Єдиний національних рух", яку пов'язують із Міхеілом Саакашвілі.

8 жовтня правляча партія "Грузинська мрія" на виборах за пропорційною системою набрала 48,67% голосів виборців, а опозиційна партія "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі - 27,11% голосів.

П'ятивідсотковий бар'єр подолала також антиєвропейська (і, на думку багатьох спостерігачів, проросійська) партія "Альянс патріотів Грузії" – у неї 5,01%.

Теми: Грузія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі має понад 7 тисяч "квадратів" землі і живе у чужій кімнаті 30 жовтня 2016, 20:33
Дружина Саакашвілі передумала балотуватися у парламент Грузії 23 жовтня 2016, 15:42
Грузинський досвід виборів для України 19 жовтня 2016, 10:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибори у Молдові: Лідирує Додон, який заявляв про "російський Крим"
Порошенко показав свої статки за годину до "дедлайну"
Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року
У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою
Усі новини
Селфіщастя

Про зв'язок фото в соцмережах та нашого самовідчуття

Освіта

У мережу виклали відео для вчителів математики 1-4 класів