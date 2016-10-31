Хомутиннік має 9 офшорів і продав цінних паперів на 140 млн грн

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 06:51

Народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких 9 зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах, 6 автомобілів, кілька земельних ділянок, картини, скульптури, годинники, телевізори, зброю .

Такі дані опубліковані в електронній декларації Хомутинніка за 2015 рік.

За даними декларації, Хомутиннік володіє двома ділянками площею 3 і 4 тис кв.м у с.Козин, будинком на 448 кв.м і недобудовою на 917 кв.м у тому ж селищі. Крім того у нього є ділянка у с.Проців на 1200 кв.м і будинок у Києві площею 357 кв.м.

Із рухомого майна Хомутіннік вказав у декларації картини і скульптури, ікони, меблі, люстри, килими, телевізори, десятки наручних чоловічих і жіночих годинників, 6 одиниць зброї, ювелірні вироби та одяг, не вказавши їх вартість.

Також Хомутиннік користується автомобілями Mersedes-Benz S500L4M 2006 р. вартістю 1 млн 115 тис грн, Toyota Tundra 2013 р. і орендує Range Rover Land Rover 2014 р, що зареєстрований на фірму ТОВ "Українська інвестиційна компанія", яка йому ж і належить. Дружина Хомутинніка володіє ще трьома автомобілями.

Депутат отримав 71 тисячу гривень зарплати у Верховній Раді і 80 тисяч відшкодування витрат, що повязані з виконанням депутатських повноважень.

Хомутиннік продав цінних паперів та корпоративних прав на суму близько 140 млн грн., і отримав майже 30 млн грн відсотків за депозитами.

Згідно із декларацією, дружина Хомутинніка заробила за основним місцем роботи 1 млн. 204 тисячі грн і отримала у подарунок  5 млн 309 тисяч грн.

На банківських рахунках депутата зберігається понад 40 млн у гривні, близько 10 млн у доларах і 122 тисячі у євро. Готівкою Хомутиннік тримає 32 млн 700 тис гривень, 570 тисяч доларів і 850 тисяч євро.

Також Хомутиннік вказав у декларації, скільки витратив на купівлю одягу у європейських країнах. Крім того він здійснив близько 20 членських внесків у партію "Відродження" на суму понад 15,5 млн грн.

Раніше "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів. У декларації літака немає.

Теми: Хомутиннік декларація
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Коментарі — 2
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IP: 91.225.121.---DND31.10.2016 07:49
При владі любій він задекларований
Як білий, пухнастий, - некорумпований!
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IP: 188.163.82.---микола голицын31.10.2016 07:12
И эти подонки называются "народными" а надо называть антинародными как в песне" жульё попёрло к верху"
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