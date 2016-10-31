У Яценюка пояснили, чому він не подав декларацію

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 09:43

Колишній прем’єр-міністр України Арсен Яценюк заповнить електронну декларацію до 1 квітня 2017 року.

Про це повідомили у прес-службі "Народного фронту".

"Лідер "Народного фронту", Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, а також міністри Уряду Арсенія Яценюка та їхні заступники, звільнені до 1 вересня 2016 року, мають подати електронні декларації до 1 квітня 2017 року. Це відповідає рішенню Національного агентства з питань запобігання корупції "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" від 10 червня 2016 року", - зазначили у НФ.

У партії наголосили, що згідно з документом, посадовці, які припинили обіймати посади до 1 вересня 2016 року, мають подати декларації відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" протягом 60 днів із початку другого етапу подання е-декларацій - тобто до 1 квітня 2017 року. 

Як відомо, у своїй паперовій декларації за 2015 рік Яценюк задекларував майже 2 мільйони гривень власного доходу.

Українська правда

Теми: Яценюк декларація
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