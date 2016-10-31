Журналіст: Порошенко забрехався з офшором

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап вважає, що президент Петро Порошенко опосередковано визнав, що планував продати корпорацію "Roshen" через офшорну фірму.

Про це журналіст "Слідство.Інфо" написав у Facebook, коментуючи президентський допис.

"Мене не так зацікавила його декларація, як супроводжувальний її допис у фейсбуці, який президент, очевидно, написав власноруч (там на початку допису його ініціали: ПП.). Так от, в цьому дописі президента є цікаве речення: "У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, – для продажу Roshen", – зазначив Гнап.

Він зауважив, що раніше президент говорив протилежне.

"Очевидно, в дописі президента йдеться про компанію Prime Asset Partners Limited з Британських Віргінських островів. Ту саму скандальну офшорку з Panama Papers. Цим віргінським офшором Порошенко володіє одноосібно і напряму, і створений він вже під час його президентства" – написав Гнап.

"Віргінський офшор президента є засновником кіпрської фірми, кіпрська володіє голандською, а голандська контролює український фонд, якому належить весь "Рошен". Тобто, вся ця шоколадна піраміда спирається на один маленький віргінський офшор. Продав офшор – позбувся всієї цукеркової імперії", – додав він.

Журналіст нагадав, що раніше Порошенко стверджував, що віргінський офшор йому був потрібен для передачі активів у "сліпий траст", а не для продажу.

Так, у квітні на прес-конференції в Токіо український президент казав, що у створеній компанії немає статутного капіталу і відкритих рахунків, оскільки принциповою позицією була відсутність операцій через неї, а єдиною метою – передача відомих активів президента до "сліпого" трасту банкові з хорошою репутацією, який нібито й вимагав створення "офшору".

"Якби президент в розпал офшорного скандалу визнав, що цей офшор створений для продажу "Рошену", стало б очевидно, що він хотів кинути український бюджет на кругленьку суму несплачених податків. Бо на Віргінських островах податок з продажу активів платити не треба", – вважає Гнап.

"Як писав Bloomberg, Порошенку восени 2014-го року компанія Nestle пропонувала за "Roshen" 1 мільярд доларів. Він хотів три мільярди. Але, навіть, якщо продав би за мільярд, український бюджет не отримав би 170 мільйонів доларів, тому що власник мінявся б на Віргінських островах", – додав журналіст.

На його думку, зізнатися в таких намірах для президента була б ганьбою.

"Тому, коли все випливло з офшорним скандалом, Порошенком разом з юристами була обрана тактика заперечувати очевидне... .А тепер президент визнав, що хотів продати свій бізнес через офшор? Така маленька лажа через клятий поспіх сьогодні перекреслила таку титанічну роботу по відбілюванню репутації", – додав Гнап.

Олена Рощенко, УП