Майже половина росіян бояться третьої світової – опитування

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 12:31

Майже половина росіян – 48% – побоюються початку Третьої світової війни через конфлікт у Сирії.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного "Левада-центром".

Так, на питання: "Чи побоюєтеся Ви, що нинішнє загострення відносин Росії із Заходом з приводу Сирії може перерости в третю світову війну?", - 48% зізналися, що у них є такі побоювання. У 11% немає ніяких побоювань з цього приводу, інші не знали, що відповісти.

 

При цьому більшість росіян – 52 відсотків - схвалюють авіаудари ВПС Росії в Сирії.

Не схвалюють 26%, 23% не змогли відповісти.

 

Підтримка населенням втручання Росії в сирійський конфлікт за рік істотно не змінилася, отримуючи схвалення кожного другого учасника опитування.

Опитування проведено 21 – 24 жовтня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань.

Статистична похибка при виборкці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує:

3,4% для показників, близьких до 50%

2,9% для показників, близьких до 25% / 75%

2,0% - для показників, близьких до 10% / 90%

1,5% для показників, близьких до 5% / 95%

За даними Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини станом на вересень, у Сирії за один рік близько 3 800 цивільних осіб загинули від російських повітряних ударів, здійснених на підтримку президента Башара Асада. 

Українська правда

Теми: Росія Сирія опитування
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Коментарі — 2
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IP: 5.105.43.---farabundo31.10.2016 12:51
Правильно делают, что боятся. Потому что начать III-ю мировую может только их ботоксный царек и больше никто на свете. А ответку получат от ВСЕГО Мира за развязывание ядерного конфликта.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2031.10.2016 12:36
З таким президентом з ментальністю пітерської братви це зовсім не дивно!
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