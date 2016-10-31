Син Порошенка вказав єдиним житлом маленьку квартиру

Син президента Петра Порошенка, депутат Ради Олексій Порошенко з нерухомості задекларував лише офіс у Вінниці площею 178,5 кв. м і невелику квартиру площею 80,66 кв. м в Києві, куплену в 1993 році.

Жодної іншої нерухомості у його декларації немає.

Його дружина Юлія задекларувала годинник Breguet, куплений у 2014 році з невідомою вартістю.

Олексій Порошенко має три автомобілі – Газ-14 1981 року випуску, кабріолет BMW 320і 2011 року та Land Rover Discovery 4.0 2013 року.

Згідно з декларацією, у минулому році він отримував прибутки лише від Верховної Ради – 77 212 гривень зарплати та 80 559 гривень на здійснення депутатської діяльності.

Його дружина задекларувала майже 2 млн гривень доходу за невказаним основним місцем роботи, майже 70 тисяч гривень страхових виплат, майже 60 тисяч гривень "декретних", і майже 25 тисяч у вигляді процентів.

При цьому ні Порошенко, ні його дружина не вказали джерела цих доходів, вписавши у відповідні поля свої імена замість назв установ.

На рахунках у банках Citibank, BNP Paribas, Укрсиббанк, та "Міжнародний інвестиційний банк" (останній належить президентові) подружжя спільно тримає майже 490 тисяч доларів, майже 330 тисяч євро та 600 тисяч гривень.

Дружина Порошенка має кредитні борги на суму 31 345 євро.

Українська правда