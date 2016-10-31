Соболєв: хто не був у бізнесі, а показав мільйони, нехай вже йде в НАБУ

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:23

Чиновники і депутати, які ніколи не займалися бізнесом, повинні пояснити великі статки, вписані у декларації.  

Про це заявив під час засідання Погоджувальної ради голова антикорупційного комітету, нардеп Єгор Соболєв.

"Обов'язок подати свою декларацію через інтернет є лише першим етапом наших обов'язків. Тепер, набагато важливіше пояснити це майно", - сказав він.

Соболєв нагадав, що "тягар пояснення" лежить на високопосадовцях.

"Я прошу всіх людей, які жодного дня не були в бізнесі, які ніколи не були ніде окрім політики першими прийти в Антикорупційне бюро і почати давати пояснення, звідки з'явилися мільйони доларів готівкою, звідки з'явилися елітні будинки і всі інші прекрасні речі, які ви вписали", - сказав він.

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.

Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Олександр Шумілін, УП

   

     

Теми: декларація НАБУ корупція
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IP: 93.72.19.---Алина Гринько31.10.2016 13:53
Сергій Лещенко свідомо чи ні виконав роль рушія та промоутера амністії капіталів чиновництва. Всі тепер зможуть розказати, що накопичували готівку з дідів-прадідів важкою працею і набули власність шляхом позик у друзів і батьків. І НАБУ не повинно мати до них претензій. Адже якщо можна Лещенку, то можна й іншим.
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