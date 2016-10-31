Соболєв: хто не був у бізнесі, а показав мільйони, нехай вже йде в НАБУ
Чиновники і депутати, які ніколи не займалися бізнесом, повинні пояснити великі статки, вписані у декларації.
Про це заявив під час засідання Погоджувальної ради голова антикорупційного комітету, нардеп Єгор Соболєв.
"Обов'язок подати свою декларацію через інтернет є лише першим етапом наших обов'язків. Тепер, набагато важливіше пояснити це майно", - сказав він.
Соболєв нагадав, що "тягар пояснення" лежить на високопосадовцях.
"Я прошу всіх людей, які жодного дня не були в бізнесі, які ніколи не були ніде окрім політики першими прийти в Антикорупційне бюро і почати давати пояснення, звідки з'явилися мільйони доларів готівкою, звідки з'явилися елітні будинки і всі інші прекрасні речі, які ви вписали", - сказав він.
Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.
Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.
Олександр Шумілін, УП
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