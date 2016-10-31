Головний люстратор Козаченко позичила комусь 4,7 млн гривень

Директору департаменту Мін'юсту з питань люстрації Тетяні Козаченко у 2015 році хтось був винен 4,7 млн гривень.

Це вказано у її електронній декларації.

Разом зі своїм чоловіком Віталієм вона тримала на банківських рахунках 37,5 тисяч грн та 1840 євро. Готівкою вона тримала 40 тисяч гривень, 14 тисяч доларів та 8000 євро.

Подружжя володіє трьома квартирами в Києві площею 178, 71, 93 квадратних метра, будинком в селі Красне Перше в Обухівському районі під Києвом площею майже 500 квадратів, двома земельними ділянками у тому ж селі площею 1500 і 1200 квадрата і машиномісцем в Києві площею 20,7 квадрата.

Козаченко їздить на позашляховику BMW X6 2011 року випуску, а її чоловік – на BMW 730i 2011 року.

Чоловік Козаченко є кінцевим бенефіціаром компанії "Едссон Україна" і володіє там часткою в 40% на суму 400 000 гривень.

За основним місцем роботи Козаченко отримала 129 390 гривень, у вигляді страхових виплат – 52 661 гривню, у вигляді соцвиплат – 11 463 гривні, покриття витрат на участь у заходах від "Громадського люстраційного комітету" – 7110 грн, гонорари від громадянина Дмитра Лошакова – 560 000 гривень і від громадянки Галини Бойко – 150 000 гривень.

Її чоловік заробив у своїй компанії 84 828 гривень.

Українська правда