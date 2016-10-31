У Онищенка є грецький паспорт – НАБУ

00
1
Понеділок, 31 жовтня 2016, 14:09

Національне антикорупційне бюро встановило наявність у депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка паспорта громадянина Греції.

Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду Києва від 19 жовтня, повідомляють "Українські новини".

Детективи НАБУ звернулися до суду з клопотанням про заочний арешт депутата з альтернативою застави 1,6 млрд гривень.

В ухвалі суду зазначено, що правоохоронцям не вдалося встановити поточне місцезнаходження депутата.

"У ході досудового розслідування отримані дані, що Онищенко в своєму розпорядженні має приватний літак і може безперешкодно подорожувати з паспортом громадянина України і паспорта громадянина Греції, постійно змінюючи місце свого перебування", – сказано в ньому.

Матеріали про міжнародний розшук Онищенка направлені в Інтерпол.

Суд частково задовольнив клопотання і обрав Онищенкові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

При цьому суд зобов'язав правоохоронців не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання підозрюваного доставити його до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Як відомо, раніше спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив, що правоохоронці перевіряють наявність у Онищенко паспорта громадянина будь-якої європейської країни.

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

В даний момент він знаходиться в Британії.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

Теми: Онищенко НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат у справі Онищенка називає "качкою" звинувачення в шпигунстві 28 жовтня 2016, 12:57
Циганков каже, що СБУ відмовилася повертати йому телефон 25 жовтня 2016, 19:44
В АП назвали заяву Онищенка "брудною вигадкою" 25 жовтня 2016, 19:01
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 70.214.75.---Andrey Olenik31.10.2016 14:28
Можно подумать ето что-то меняет
Или хоть один "слуга народа" понес какое-то накозание за свою деятельность
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У Онищенка є грецький паспорт – НАБУ
ГПУ пояснила, чому обшукують Держрезерв. Прийшли до голови додому
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 8 поранено – штаб
Син Порошенка вказав єдиним житлом маленьку квартиру
Усі новини
Хочете схуднути?

Фільми жахів можуть бути корисними

Селфіщастя

Про зв'язок фото в соцмережах та нашого самовідчуття