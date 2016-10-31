Новий український бойовий модуль "Вій" здійснює 50 пострілів на секунду

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 14:50

"Київський бронетанковий завод" розробив бойовий модуль "Вій", який може встановлюватись на легку бронетехніку, в тому числі і на "Дозор-Б", що значно посилює вогневу міць таких машин.

Про це повідомляє прес-служба концерну "Укроборонпром", до складу якого входить КБЗ.

"Озброєння виготовлено в Україні та з вітчизняних комплектуючих. "Вій" є яскравим прикладом  кооперації державних та приватних підприємств", – заявив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"Вій" призначений для ураження на дальності до 2 кілометрів живої сили противника, транспортних засобів, наземних об’єктів, а також повітряних цілей на висотах до 1000 метрів. Робота модуля здійснюється дистанційно, з можливістю використання сучасних тепловізійних прицілів.

"Однією з головних особливостей "Вія", завдяки використанню 23-мм гармати ГШ-23, є високий темп стрільби, у 3000 пострілів за хвилини, тобто, у ворога за одну секунду вилітає 50 снарядів", – додали у відомстві.

Саме така висока скорострільність у поєднанні з можливістю установки на 4-колісну техніку зробило "Вій" потужною та універсальною зброєю, вважає головний розробник нового бойового модуля Андрій Палєхін.

В компанії нагадали, що військові успішно випробували РЛС "Пелікан" – рухому трьохкоординатну станцію кругового огляду. Розробкою та виробництвом нової техніки займались фахівці Науково-виробничого комплексу "Іскра", що входить до складу "Укроборонпрому".

Українська правда

Теми: зброя
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Коментарі — 1
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IP: 46.203.2.---8000031.10.2016 16:08
Ця гармата створена пів-століття тому і морально вже давно застаріла - її загальний ресурс мізерний - це дві -три хвилини стрільби і на металолом...
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