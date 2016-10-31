Глава Апеляційного суду Києва задекларував 7 квартир

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 15:45

Голова Апеляційного суду Києва Ярослав Головачов вказав у своїй декларації сім квартир в Києві, сім земельних ділянок - в Бориспільському, Києво-Святошинському, Сквирському та Іванківському районах Київської області.

Згідно електронної декларації про майно і доходи Головачова за 2015 рік, у голови суду 50% власності на квартиру в Києві площею 120,7 кв м.

Ще одна квартира в 120,7 кв.м з безкоштовним правом користування задекларована дружиною Головачова Анастасією Головачовою. Квартира площею в 38,7 кв.м з "іншим правом користування" також задекларована дружиною судді.

Ще чотири квартири в столиці (дві - площею 38,7 кв м кожна і ще дві 120,7 кв. М кожна) декларуються синами глави суду Мироном і Мирославом.

При цьому у власності Головачова, згідно з декларацією, перебуває дві земельні ділянки в Київській області: площею 2509 кв. м в Іванківському районі і площею 820 кв м в Бориспільському районі.

У власності дружини судді також знаходяться земельні ділянки в Київській області: площею 820 кв. м - в Бориспільському районі площею 2 тис 7 кв. м і 2 тис 492 кв. м в Сквирському районі Київської області. У Києво-Святошинському районі Київської області, згідно з декларацією, дружина Головачова володіє ділянкою в 1 тис 12 кв м.

Глава суду вказав в декларації ще одну земельну ділянку - в Бориспільському районі площею 1,5 тис кв. м, власником якої є Микола Скалан.

Дружина судді задекларувала нежитлове приміщення в столиці площею 50 кв. м.

У власності голови Апеляційного суду Києва знаходиться автомобіль Тoyota Camry 2015 року вартістю 767 тис. грн, а дружина судді володіє автомобілем Audi 6 2009 року.

Також Головачова володіє корпоративними правами АТЗТ "Ятрань" в розмірі 30% від загального капіталу.

Сам суддя вказав в доходах зарплату за основним місцем роботи в розмірі 227 тис 181 грн. Дохід його дружини від "зайняття незалежною професійною діяльністю" склав 29 тис. 380 грн.

У декларації також вказано дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 127 тис. 400 грн.

На рахунках в банківських установах у Головачова знаходиться EUR 1 тис 26 євро і 180 тис грн. На рахунках дружини судді - EUR 2 тис 405 і $ 10 тис.

Як відомо, Головачов очолив Апеляційний суд Києва у липні 2015 року після втечі попереднього голови суду Антона Чернушенка, якого підозрювали у скоєнні тяжких злочинів.

Інтерфакс-Україна

Теми: суд декларація
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IP: 94.179.138.---nestor198031.10.2016 16:09
Щоб перевірити декларацію, потрібно йти від зворотнього. В НАБУ повинні знати про кожну квартиру в Державі, на сто процентів, кому вона належить.
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