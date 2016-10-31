Мер Вілкул задекларував майно в Криму, багато готівки й винаходи

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул має низку рахунків у банках та тримає готівкою 2,8 мільйона гривень, 59 тисяч євро і 48 тисяч доларів.

Згідно з електронною декларацією за 2015 рік, минулого року він заробив 219 664 гривень зарплати й отримав 30 705 гривень пенсії.

Також мер отримав відсотки: 455 458 гривень в "ПриватБанку", 29 020 гривень у "Першому українському міжнародному банку", 28 077 гривень в "УкрСиббанку".

Крім того, Юрій Вілкул задекларував подарунок від Криворізької міської профспілкової організації працівників державних установ вартістю 63 гривні.

Його дружина Валентина Вілкул отримала минулого року 21 731 гривню пенсії, а також проценти: 12 943 гривні в "Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку", 28 647 гривень у ПУМБ, 28 077 гривень в "УкрСиббанку".

Дружина мера має на рахунках: 251 800 гривень, 101 786 гривень, 49 397 доларів.

Юрій Вілкул також має кілька рахунків у банках: 73 427 гривень, 77 269 євро, 10 6263 доларів, 255 000 гривень, 28 506 доларів.

Готівки він задекларував 2 800 000 гривень, 59 000 євро, 48 000 доларів.

Юрій Вілкул володіє квартирою в місті Дніпро загальною площею 123,1 кв. м (з грудня 2009 року) вартістю 491 745 гривень на час придбання.

Також політик має в анексованому Криму, в селищі Лучистівська в районі Алушти, елінг площею 74,5 кв. м, придбаний у листопаді 2003 року за 10 292 гривні, та гараж у 16,6 кв. м, придбаний тоді ж за 3 191 гривню.

Валентина Вілкул задекларувала квартиру у Кривому Розі площею 77,4 кв. м (володіє нею з 11 квітня 2008 року, вартість не вказана). У цьому ж місті вона з 1988 року користується садовою ділянкою площею 400 кв. м.

У Східниці на Львівщині дружина Вілкула володіє будинком площею 255,4 кв. м (з 17 грудня 2004 року) вартістю 65 016 гривень на час придбання та земельною ділянкою площею 800 кв. м невстановленої вартості.

Крім того, з 2001 року в управлінні та розпорядженні Валентини Вілкул перебуває нерухомість іноземної громадянки Тетяни Михаленко: будинок площею 275,1 кв. м (вартістю 149 783 гривні) і земельна ділянка площею 2 640 кв. м (вартістю 13 306 гривень) у Чкаловці Криворізького району Дніпропетровської області.

Згідно з декларацією, мер не володіє транспортом. Натомість його дружина володіє автомобілями Міцубісі Оутлендер 2003 року випуску (придбаний у грудні 2004 року за 132 655 гривень) та Тойота Ленд Круізер Прадо 2006 року випуску (придбаний у березні 2007 року за 272 700 гривень).

Юрій Вілкул спільно з іншими громадянами володіє авторськими правами на низку винаходів: спосіб заряджання обводнених свердловин водонестійкими гранульованими вибуховими речовинами (від 15.02.2001 і від 16.06.2003), вибухову суміш "Ігданіт МК-1" (від 15.09.2006), магнітний стрічковий вібраційноактивний сепаратор (від 10.08.2007), спосіб збагачення залізовмісної сировини (від 25.09.2007).

Також право інтелектуально власності у співавторстві оформлено на корисні моделі: магнітний стрічковий вібраційноактивний сепаратор (17.01.2005), енергетичний продукт ПМК-1 як компонент при одержанні вибухової суміші "Ігданіт МК-1" (25.08.2009), вибухова суміш "Грануліт МК-1В" (25.03.2010).

Олена Рощенко, УП