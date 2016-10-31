Марія Матіос обіцяє оприлюднити дані про картини і діаманти, як тільки зможе

Депутат Марія Матіос не подала електронну декларацію через фізичну неспроможність.

Про це вона повідомила "Українській правді", відповідаючи на питання.

"Я перебуваю на стаціонарному лікуванні з середини вересня, коли система ще не працювала, дотепер. Вийду з лікарні – подам", - повідомила вона.

"Я про це письмово попередила НАЗК", - сказала Матіос.

Вона також зазначила, що "до паперової декларації 2015 в неї нічого суттєвого не додалося".

"Окрім того, що тепер доведеться перерахувати бібліотеку, авторські права на три десятки власних книжок та десяток театральних вистав, уточнити кількість подарованих картин, колекцію мотанок, вишиванок 19-21 ст., дзвіночків, перебрати цяцьки- біжутерію, щоб не загубити діаманти, струсити пил із дамських сумочок, хустин і шарфів", - зазначила Матіос.

Відповідно до закону, декларації за 2015 рік зобов'язані були подати службові особи, які на день початку подання декларацій (1 вересня) займали відповідальне й особливо відповідальне становище.

30 жовтня - останній день подання електронної декларації про доходи.

Всі члени Кабінету міністрів (прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри й міністри), а також перші заступники міністрів і заступники міністрів подали електронні декларації.

Згідно із законом, умисне неподання декларації, карається штрафом від 2500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Оксана Коваленко, УП