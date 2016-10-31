Бойовики заявили, що судили "організатора замаху" на Захарченка

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 16:24

Бойовики "ДНР" заявляють, що затримали "організатора замаху" на їхнього ватажка Олександра Захарченка і "засудили" його до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ТАСС.

"Верховний суд сьогодні виніс вирок Максиму Теорентеру - організатору замаху на главу республіки Олександра Захарченка", - передає агентство з посиланням на ЗМІ бойовиків.

"Визначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років", - цитує ТАСС.

Бойовики заявляють, що Теорентер "був агентом Служби безпеки України, і саме він підклав вибуховий пристрій у стрілецькому клубі "Артеміда" в Донецьку.

У свою чергу в СБУ у коментарі "Українській правді" назвали цю інформацію "черговоюю фантазією" бойовиків.

"Це черговий фейк терористичних організацій, який ми навіть не будемо коментувати", - відповіли УП в прес-службі СБУ на запитання про те, чи є Теорентер агентом СБУ.

Українська правда

Теми: Донецьк
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