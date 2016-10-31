Бойовики віддали українській владі ще 23 ув'язнених

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 16:58

Мін'юст спільно з офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини повернув з окупованих територій Донецької області 23 засуджених.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Серед них 1 жінка та 11 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

У відомстві додали, що завдяки цьому загальна кількість ув’язнених, яких вдалося повернути на підконтрольні території, зросла до 131 особи.

"Нині усі повернені в’язні переміщені до Маріупольського слідчого ізолятора управління. 5 засуджених подали заяви про направлення їх до установ Донецької області, решта буде вивезена найближчим часом до установ виконання покарання інших регіонів України", – сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: в'язниця АТО Мін'юст
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