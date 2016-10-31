Луценко пригрозив депутатам, які не подали декларації, штрафом і тюрмою

Генпрокурор Юрій Луценко нагадав депутатам, які не подали до 30 жовтня електронні декларації, що, у разі подання їх найближчим часом, вони будуть зобов'язані сплатити штраф, а якщо не подадуть взагалі – наступить кримінальна відповідальність.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, звертаючись до В'ячеслава Богуслаєва, Анатолія Гіршфельда, Марії Матіос, Сергія Клюєва, Олександра Оніщенка, Ігоря Шкірі та Юрія Шухевича.

"У разі подання ваших е-декларацій у найближчий час наступить відповідальність адміністративна – штраф. Якщо ні – за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність, а саме – від 150 до 240 год громадських робіт, або ж позбавлення волі до 2 років з позбавленням права займати посади до 3 років", – заявив він.

У свою чергу керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у коментарях під цим постом нагадав Луценкові, що цей випадок непідслідний Генпрокуратурі, процитувавши норму закону, згідно з якою злочини нардепів розслідує НАБУ.

В свою чергу Луценко порадив Шабуніну "вчити матчастину" і заявив, що "ухиляння від сплати податків, відмивання коштів і т. д." є роботою ГПУ і фіскальної служби.

Як відомо, раніше у понеділок прес-служба "Волі народу" заявила, що Богуслаєв і Гіршфельд подали декларацію вчасно, але через технічні проблеми на сайті НАЗК вони не були прийняті. У партії заявили про готовність цих депутатів заплатити штраф.

У свою чергу Матіос заявила УП, що лежить у лікарні і подасть декларацію, як тільки зможе.

Онищенко заявив УП, що не міг подати декларацію, оскільки всі необхідні для цього документи перебувають в НАБУ через кримінальну справу проти нього.

Олег Шанковський, УП