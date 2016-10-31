Добкін задекларував арсенал зброї і разом з братом позичив 20 мільйонів

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 18:48

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін задекларував за 2015 рік 12 млн грн, 470 тисяч дол., 30 тис. євро готівкою, його дружина 500 тисяч доларів і 550 тисяч євро.

Про це свідчать данні з електронної декларації нардепа.

Добкін задекларував земельну ділянку 16 823 метри у Харкові із позначкою "Інший тип власності", два будинки 1136,9 і 127,6 кв.м. у Харкові і винний льох 195,4 квадратних метри.

Також у його власності є квартира у Харкові 44,4 м.кв.

У його дружини Алли вказуються квартири у Києві 79 кв. м. і 78,2 кв. м, земельна ділянка 16823 м. кв., житловий будинок 1136,9 м. кв., житловий будинок 127,6 м. кв. і винний льох 195,4 кв. м.

Також вона орендує дві земельні ділянки 34000 і 28500 метрів квадратних відповідно.

Добкіни задекларували: 9 коштовних наручних годинників, серед яких Rolex, Patek Philippe і Jaeger LeCoultre, 8 антикварних виробів (зокрема статуетки), 12 ікон, клюшки для гольфу, 13 найменувань книжок, 11 ювелірних виробів, сумку Hermes, дві шуби, два набори меблів, 7 рушниць, 10 карабінів, лампаду для перевезення благодатного вогню, 3 комплекти посуду, 7 ваз, 5 підсвічників, 15 картин, мисливські ножі, колекцію червоних і білих вин, коньяків, віскі та інше, (1780од), сейф.

У Добкіна, згідно з декларацією 3 автомобіля: Toyota (2007 року), Toyota (2012), Toyota (2013) і причіп. Також у нього є водні засоби Silver Hawk 520 і Bass Prote 520.  У його дружини Volkswagen Multivan (2012), Porshe 911 Turbo (2011), два водних засоби і причіп.

Дружина Добкіна також володіє 90% від загального капіталу в обслуговуючому кооперативі "Житлово-будівельний кооператив "Триумф", що складає 2 873 663 грн. Вона ж володіє 33% від загального капіталу обслуговуючого кооперативу "Дачний кооператив "Вереск".

Добкін задекларував 61594 грн заробітної платні, 80559 грн відшкодувань за роботу, 167900 компенсації вартості винайму готельного номера, 76280 грн - стипендія Почесного громадянина міста Харкова, 3 433 911 грн – кредитних коштів у "Приватбанку" і 10 млн гривень, які він позичив у Марка Добкіна. Водночас його брат, нардеп "Оппоблоку" Дмитро Добкін, у своїй декларації також вказав, що позичив у Марка Добкіна 10 млн гривень. 

У банківській сейфовій скринці Добкін тримає готівкою 12 млн грн, 470 тисяч дол., 30 тис. євро. Ще 100 тисяч доларів він тримає у вигляді дорогоцінних металів. Його дружина тримає у скринці 500 тисяч доларів і 550 тисяч євро.

Вказується, що у 2015 році добкін сплати по кредиту у Приватбанк 4 093 390 і 52 564 гривень.

Українська правда

Теми: Добкін декларація гроші
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IP: 132.208.12.---pylypivan31.10.2016 19:25
Новий слоган - та щоб ти на одну стипендію жив! Як Добкін..
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