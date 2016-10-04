У Сирії через вибух на весіллі загинули 30 осіб
У місті Хасеке на північному сході Сирії в результаті вибуху на курдському весіллі загинули як мінімум 30 осіб, десятки отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійські державні ЗМІ.
Сирійська обсерваторія з прав людини каже про 22 загиблих, додавши, що багато поранених перебувають у критичному стані.
Серед загиблих наречений і одна з провідних фігур курдської партії.
Інформаційне агентство Amaq, яке підтримує бойовиків ІДІЛ заявило, що вибух здійснив терорист-смертник.