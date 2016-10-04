Міноборони буде закуповувати сухпайки нового зразка для військових

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 02:27

Уряд одноголосно схвалив запропоновані Міністерством оборони України зміни до норм харчування військовослужбовців, що дозволить закуповувати сухпайки нового зразка.

Про це заявив 3 жовтня міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Хочу зазначити, що нововведення не потребують додаткового фінансування із держбюджету: на закупівлю нових сухпаїв цього року ми знайшли кошти з бюджету шляхом перерозподілу, а в пропозиціях до бюджету-2017 передбачили та врахували дану статтю витрат", - зазначив він.

За його словами, перш за все ці норми були розроблені для поліпшення якості харчування військовослужбовців АТО, що знаходяться в польових умовах та не мають можливості готувати гарячу їжу.

"Так, цією постановою вводиться нова норма харчування №15, – добовий польовий набір продуктів з калорійністю 3500 Ккал, що є покращеною альтернативою існуючого сухпайка. Передбачена порціонна видача норми, – тобто сніданок, обід та вечеря, до яких додатково видається бутильована вода – 0,5 л на кожен раціон. Окрім того, задокументовано посилений раціон для учасників АТО, в якому калорійність збільшено на 600 Ккал", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що з нововведень - включення до раціону сухофруктів, шоколаду, кави, смачних перших і других страв. Вперше використовується ретор-пакет і безполуменевйи нагрівач їжі.

"Уже невдовзі Міністерство оборони розпочне закупівлі даних сухпайків", - зазначив Полторак.

Теми: Полторак Міноборони
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