Росія заявила послу Нідерландів про невдоволення слідством щодо MH17

МЗС РФ у понеділок викликало посла Нідерландів, щоб висловити свою невдоволеність проміжними результатами розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 над східною Україною у 2014 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

"До відома посла були доведені серйозні причини, за якими представлені 28 вересня проміжні підсумки кримінального розслідування обставин катастрофи малайзійського "Боїнга" в небі над Україною 17 липня 2014 року не можуть бути визнані Росією задовільними", – йдеться у повідомленні.

В МЗС РФ заявили, що сумніваються в об’єктивності, достовірності і неупередженості представлених висновків. Крім того у відомстві нарікають на те, що інформація, що надається російською стороною, начебто ігнорується.

Крім того, Росія закликала Гаагу "ретельно вивчити передані нещодавно Росією первинні радіолокаційні дані, які є найбільш об'єктивним доказом того, що насправді відбувалося в небі над Україною в момент катастрофи, та врахувати їх у своїх остаточних висновках".

Як повідомлялося, МЗС Нідерландів викликав російського посла через критику на адресу країни через оголошені 28 вересня розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу МН17.

Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

"Європейська правда"