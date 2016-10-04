Сироїд: через оскарження судової реформи Верховний суд слід звільнити

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд стверджує, що Верховний суд проявив безграмотність, оскарживши судову реформу в Конституційному суді.

Про це вона заявила у вівторок під час брифінгу.

"Я можу вам сказати вже як юрист-конституціоналіст, не як політик, що тільки вже за це безграмотне твердження, за це безграмотне рішення весь склад Верховного суду мав би бути дискваліфікований і звільнений", – сказала вона.

За словами Сироїд мова йде навіть не про повноваження президента чи парламенту, а "про установчу владу українського народу, яку здійснює парламент, змінюючи Конституцію".

"І, якщо високоповажні судді Верховного суду цього не знають, значить вони не мають права перебувати на своїх посадах", – сказала вона.

Сироїд додала, що, "якщо Конституційний суд візьме це до провадження, це буде свідчити про їхню нефаховість, некомпетентність або корупційну залежність".

У свою чергу депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець під час брифінгу також заявив, що Верховний суд не мав підстав для такого звернення до КС.

"Та аргументація, яку вони висловили, а саме, що ліквідація судів знаходиться у повноваженні президента і Верховна Рада не мала права ліквідовувати Вищий адміністративний, Вищий господарський і Вищий загальний цивільний суд – вона абсолютно суперечить тексту Конституції України. Там прямо записано, що саме законом визначається можливість існування вищих спеціалізованих судів, що Верховна Рада і зробила законом, відповідно ліквідувавши Вищий адміністративний, Вищий господарський і Вищий загальний цивільний суди", – заявив він.

Ємець переконаний, що судді Верховного суду знали, що всі зміни відповідали Конституції, але все рівно оскаржили їх.

Як відомо, у раніше Верховний суд попросив Конституційний суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів. Голова ВС Ярослав Романюк заявив, що ліквідовувати суди начебто може лише президент, а не Рада.

Зміни до Конституції в частині судової реформи вступили в силу 30 вересня.

Українська правда