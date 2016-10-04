Сироїд: через оскарження судової реформи Верховний суд слід звільнити

3584 перегляди
2
Вівторок, 4 жовтня 2016, 12:46

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд стверджує, що Верховний суд проявив безграмотність, оскарживши судову реформу в Конституційному суді.

Про це вона заявила у вівторок під час брифінгу.

"Я можу вам сказати вже як юрист-конституціоналіст, не як політик, що тільки вже за це безграмотне твердження, за це безграмотне рішення весь склад Верховного суду мав би бути дискваліфікований і звільнений", – сказала вона.

За словами Сироїд мова йде навіть не про повноваження президента чи парламенту, а "про установчу владу українського народу, яку здійснює парламент, змінюючи Конституцію".

"І, якщо високоповажні судді Верховного суду цього не знають, значить вони не мають права перебувати на своїх посадах", – сказала вона.

Сироїд додала, що, "якщо Конституційний суд візьме це до провадження, це буде свідчити про їхню нефаховість, некомпетентність або корупційну залежність".

У свою чергу депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець під час брифінгу також заявив, що Верховний суд не мав підстав для такого звернення до КС.

"Та аргументація, яку вони висловили, а саме, що ліквідація судів знаходиться у повноваженні президента і Верховна Рада не мала права ліквідовувати Вищий адміністративний, Вищий господарський і Вищий загальний цивільний суд – вона абсолютно суперечить тексту Конституції України. Там прямо записано, що саме законом визначається можливість існування вищих спеціалізованих судів, що Верховна Рада і зробила законом, відповідно ліквідувавши Вищий адміністративний, Вищий господарський і Вищий загальний цивільний суди", – заявив він.

Ємець переконаний, що судді Верховного суду знали, що всі зміни відповідали Конституції, але все рівно оскаржили їх.

Як відомо, у раніше Верховний суд попросив Конституційний суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів. Голова ВС Ярослав Романюк заявив, що ліквідовувати суди начебто може лише президент, а не Рада.

Зміни до Конституції в частині судової реформи вступили в силу 30 вересня.

Українська правда

Теми: суд Верховний суд Конституційний Суд реформа Конституція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Суд повернув заводу Малишева майно на 20 млн, втрачене через аферу 4 жовтня 2016, 12:03
Екс-"беркутівець" дав свідчення проти "своїх" 4 жовтня 2016, 09:45
Розгляд апеляції Єфремова відклали на тиждень 3 жовтня 2016, 15:50
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.19.152.---Knyaz8204.10.2016 14:04
Положення Конституції, на які посилається пані Сироїд, щодо визначення законом можливості існування спеціалізованих судів з'явилось у Конституції 30 вересня 2016 року. Тобто відповідні повноваження у ВР з'явилися у минулу п'ятницю. Але ж закон про ліквідацію спеціалізованих судів прийнято набагато раніше до появи відповідних повноважень у ВР. Навіть раніше за прийняття змін до Конституції.
"що тільки вже за це безграмотне твердження, за це безграмотне рішення весь склад ... мав би бути дискваліфікований і звільнений" І коли?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 5.105.153.---farabundo04.10.2016 12:54
Что у нас за Банда сидит в "Верховном суде" и насколько она могущественна, что отваживается идти против ВСЕГО Украинского народа?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Гриневич розповіла, коли і як зростатимуть зарплати вчителів
Учасникам АТО пояснюють, що робити, якщо не везуть безкоштовно
Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка
ГПУ хоче повернути загальний нагляд і контролювати НАБУ – Сотник
Усі новини
Фото

Конкурс екстремальних фото Illume Sports Photography оголосив переможців

Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко