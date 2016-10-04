ГПУ має претензії до запорізького прокурора. Активісти захищають

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:05

Генпрокуратура встановила низку порушень при перевірці діяльності прокуратури Запорізької області.

Про це повідомляють у вівторок "Українські новини" , посилаючись на джерело в Генпрокуратурі.

"Результати перевірки показали, що вжиті керівництвом прокуратури Запорізької області заходи виявилися недостатніми для забезпечення належної реалізації повноважень прокурорів в умовах законодавчих змін і реформування. В організації роботи органів прокуратури – істотні недоліки й прорахунки, що вимагає прийняття невідкладних додаткових заходів для виправлення становища", – заявив співрозмовник агентства.

З його слів, при перевірці було встановлено істотні порушення вимог закону про люстрацію й інші нормативні документи із цих питань.

"Недостатня результативність оперативного розгляду керівництвом прокуратури, насамперед, питань досудового розслідування... Не приділяється належна увага розслідуванню кримінальних проваджень", – повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, допускаються порушення при визначенні кваліфікації злочину, а також випадки нереєстрації кримінальних злочинів.

Співрозмовник стверджує, що під час досудового розслідування в актуальних кримінальних процесах, які отримали широкий суспільний резонанс (зокрема, злочини під час "Революції гідності"), керівництво обласної прокуратури не здійснювало персональне процесуальне керівництво й підтримку державного обвинувачення в суді.

Водночас сам прокурор Запорізької області Олександр Шацький звернувся з позовом до суду із проханням визнати незаконним наказ генпрокурора про проведення перевірок у прокуратурі й відсторонення його з посади.

Про це "Українській правді" повідомили активісти, які проводять у вівторок мітинг під стінами ГПУ.

Активісти вимагають зустрічі з Луценком, а також залишити Шацького на посаді прокурора області.

Вони наголошують, що Шацький був одним з організаторів Майдану в Запоріжжі і його кандидатура була висунута безпосередньо на Майдані.

За словами активістів, з серпня 2016 року за наказом Луценка в обласній прокуратурі почалися одна за одною перевірки.

"Під час останньої, ініційованої нардепом Карпунцовим, Шацького навіть відсторонили від посади на період перевірки, але поки що він залишається на посаді. Також прокурор області подав до суду на генпрокурора Луценка щодо незаконності призначеної ним перевірки та незаконності відсторонення від посади. Справу розглядає Київський окружний адміністративний суд", – повідомили мітингувальники.

Теми: Генпрокуратура Запоріжжя
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