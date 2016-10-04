ГПУ хоче повернути загальний нагляд і контролювати НАБУ – Сотник

1154 перегляди
2
Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:08

Законопроект 5177 щодо забезпечення реалізації функцій прокуратури покликаний повернути прокуратурі загальний нагляд і надати Генпрокуратурі контроль над НАБУ.

Про це у вівторок під час брифінгу заявила депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

"Цим законопроектом фактично прокуратура намагається собі повернути загальний нагляд, прокуратура намагається повернути собі можливість ходити в суди. … Хочуть повернути собі гарантії кришування", – сказала вона.

"Але найбільш цинічною була спроба за рахунок цього законопроекту повернути прокуратурі ручний режим управління підслідністю головного антикорупційного органу – Національного антикорупційного бюро. Цим законом пропонується, щоб генеральний прокурор самостійно визначав спірність тих справ корупційних, які будуть розглядатися чи то в прокуратурі, чи то в Національному антикорупційного бюро", – додала Сотник.

За її словами, цей документ свідчить про продовження спроб керівництва країни узурпувати всю владу в ній.

За даними Сотник, законопроект був розроблений у Генпрокуратурі.

Як відомо, в кінці вересня генпрокурор Юрій Луценко також заявляв, що хоче самостійно вирішувати, які справи віддавати НАБУ. За його словами, НАБУ надто маленьке і не може самостійно справитися з корупціонерами.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура НАБУ Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ має претензії до запорізького прокурора. Активісти захищають 4 жовтня 2016, 13:05
Суд повернув заводу Малишева майно на 20 млн, втрачене через аферу 4 жовтня 2016, 12:03
ГПУ дала Німеччині додаткові гарантії для екстрадиції банкіра Курченка 3 жовтня 2016, 16:14
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.116.35.---taras_bg04.10.2016 13:29
Юра, остепенись, не надо слишком много на себя брать.
Все ровно не потянешь мало-мальски серьезных государственных воров привлечь к ответу.
Что полезного для простых людей ты сделал, сколько украденного имущества или денег вернул?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.219.247.---Andrey Hrab04.10.2016 13:25
Это та Сотник, муж которой Амелин? Который был БИЗНЕС-ПАРТНЕРОМ Януковоща-младшего? Такие советчики и даром не нужны. У семьи там торговые центры по 32 млн грн стоимостью - пусть СЛАГАЕТ МАНДАТ и занимается бизнесом, если он честный, к тому же (что с партнерами Яныка обычно НЕ РАБОТАЕТ).
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Гриневич розповіла, коли і як зростатимуть зарплати вчителів
Учасникам АТО пояснюють, що робити, якщо не везуть безкоштовно
Росія досі не пустила консула до затриманого Сущенка
ГПУ хоче повернути загальний нагляд і контролювати НАБУ – Сотник
Усі новини
Фото

Конкурс екстремальних фото Illume Sports Photography оголосив переможців

Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко