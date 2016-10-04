FM-мовлення на Крим можуть почати за кілька місяців

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:09

Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення 5 жовтня оголосить конкурс на перші 4 частоти, прораховані на Чонгарі, для організації FM-мовлення на Крим.

Про це повідомив член нацради Сергій Костинський у коментарі Крим.Реалії.

"Із цього дня (5 жовтня – ред.) почнеться будівництво вежі на Чонгарі. Очікую того, що за три-чотири місяці почнеться FM-мовлення на Крим", – заявив Костинський.

30 вересня повідомлялося, що телеканал "UA:Крим" отримав ліцензію від Нацради України з телебачення й радіомовлення й уже до кінця року може почати свою роботу.

"UA:Крим" будуть транслювати через супутник, таким чином програми будуть доступні на території анексованого півострова.

У Національній раді України з телебачення й радіомовлення розробили проект стратегії розвитку телерадіомовлення на території Херсонської області й організації мовлення на територію анексованого Криму.

Мета стратегії – якісно збільшити рівень покриття території Херсонської області аналоговим і цифровим ефірним мовленням, а також виключити прийом аналогового і цифрового ефірного мовлення з анексованої території у південних районах Херсонської області.

Як відомо, Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Країни Заходу не визнають т.зв. "референдум" і "приєднання" Криму до РФ – і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це "відновленням історичної справедливості".

Теми: Крим ЗМІ
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Коментарі — 1
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IP: 213.160.141.---barbaris04.10.2016 13:53
Може за кiлька рокiв?
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