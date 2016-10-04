Єдиний держреєстр юридичних осіб знову атакували хакери

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:27

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову зазнав хакерської атаки.

Про це повідомляє Державне підприємство "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України.

Наразі на ЄДР здійснюється комп’ютерна атака типу "відмова в обслуговуванні" (DDоS).

"Фахівцям ДП "Національні інформаційні системи" вдається блокувати дану атаку. Вживаються заходи,  як технічного так і організаційного характеру. Доводимо до вашого відома, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань працює в звичному режимі, однак, поки триває атака, можливі певні складнощі з доступом до реєстру", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 23 вересня реєстр юридичних осіб не працює також атакували хакери.

Українська правда

Теми: хакери
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