Washington Post розповів про зачистки у лавах "ЛНРівців"

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 14:59

Washington Post пише про хвилю "зачисток" у так званій "ЛНР" після "невдалої спроби перевороту" проти її ватажка Ігоря Плотницького.

"Сепаратисти, яких підтримує Росія, проводять широкомасштабну зачистку серед внутрішніх опозиціонерів", – цитує статтю цього видання BBC.

Так, колишнього "прем'єр-міністра ЛНР" Геннадія Ципкалова спершу арештували за підозрою у підготовці "перевороту" на підконтрольній "ЛНР" території, а потім знайшли мертвим та заявили, що він вчинив самогубство.

На думку аналітиків, ця історія може бути пов'язана з боротьбою за контроль над каналами контрабанди між Росією та Україною та призвести до посилення бойових дій на сході України.

Дехто вважає, що це може свідчити і про "бюрократичні внутрішні конфлікти" між керівниками сепаратистів із Москви.

Видання цитує колишнього колегу Ципкалова, який каже, що "переворот" був лише приводом для того, щоби влаштувати "полювання на відьом" на підконтрольній бойовикам частині Луганської області.

ЗМІ також писали, що колишнього "заступника міністра оборони ЛНР" Віталія Кисельова, відомого як Комуніст, теж знайшли мертвим – але в "ЛНР" це спростовували.

Washington Post пише про чутки, що Ципкалов та Кисельов контролювали чорний ринок – отримували дохід від контрабанди газу та вугілля, а пізніше і сигарет.

"Очікується, що їх усунення надасть Плотницькому більше доступу до їхніх джерел прибутку", – пише видання.

Автор статті Джек Лош вважає, що "зачистки" в "ЛНР" навряд чи скінчаться найближчим часом.

Він цитує фахівця з питань безпеки РФ, професора Марка Ґалеотті, який описує ситуацію як "політику вуличної банди": "Це не швидке зведення рахунків, це може спровокувати затяжний тренд помсти та міжусобиць".

Теми: Донбас "ЛНР" ЗМІ
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