Парубій підтримав продовження мораторію на продаж землі

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 15:16

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підтримав продовження мораторію на продаж землі та вважає, що таке рішення парламент зможе узгодити найближчим часом.

Про це він заявив на зустрічі з аграріями у вівторок, повідомили "Українській правді" в прес-службі спікера.

"Мораторій на продаж землі має бути продовжений. А разом з ним мають бути одночасно ухвалені законодавчі акти, які б регулювали цю сферу", – заявив Парубій.

Спікер повідомив, що буде впроваджений "єдиний аграрний день у парламенті для системного розгляду необхідних питань у цій сфері".

Парубій вважає, що "є всі шанси вийти найближчим часом на системне рішення".

"Зараз іде дискусія на рівні голів фракцій з тим, аби вийти на одне системне узгоджене рішення, яке матиме на меті як продовження мораторію, так і водночас перелік тих законодавчих актів, які Верховна Рада має прийняти для упорядкування ринку землі", - розповів спікер.

"Впевнений, що по тих позиціях, які не передбачають політичних спекуляцій, а передбачають системний ґрунтовний підхід, ми вийдемо на системний документ з приводу продовження мораторію", - додав він.

Як повідомлялося, фракції "Народного фронту", "Батьківщини" і "Радикальної партії" виступають за продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Водночас 3 жовтня в ході присвяченого оприлюдненню матеріалів другого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України конференц-коллу глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден, кажучи про земельну реформу зазначив, що існуючий мораторій унеможливлює повноцінний розвиток сільськогосподарського сектора і використання землі в якості застави для отримання кредитів.

"Тому для України важливо рухатися вперед із земельною реформою і внести в парламент нове законодавство, яке дозволить продаж землі", – сказав представник МВФ.

Українська правда

Теми: земля Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 46.219.247.---Andrey Hrab04.10.2016 16:12
Ну в чем он прав - так это в необходимости избежать ВСЯЧЕСКИХ политических спекуляций на этом вопросе. Он имеет чисто экономическую природу.
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IP: 37.52.132.---vasyapupkin04.10.2016 15:53
Ці так звані аграрії, а насправді латифундисти сплачують людям власникам паїв від 1 до 1,5 тис. грн. за гектар. Тобто при оренді трьох гектарів за 20 років селянин заробить 60 тисяч гривень.Ці кошти він зможе заробити продавши пай по державній вартості 22 тис грн за гектар. Чи багато власників паїв проживуть 20 років?Агрохолдинги платять копійки людям і виступають проти продажу землі, а депутати їм підспівують. Продаж земель для індивідуального будівництва не заборонено, і чомусь ні китайці ні поляки їх не скупили як страшать нас народні обідранці. А ще для рівності згідно Конституції нехай введуть мораторій на продаж квартир, автомобілів , тварин та іншого. В село той Парубій хай приїде і власників паїв запитає чи знімати мораторій.
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