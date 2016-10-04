OCCRP показав люксжиття екс-чиновника ГПУ і зв’язки з Грановським

Міжнародні журналісти-розслідувачі OCCRP розповіли про заможне життя і зарубіжну нерухомість екс-першого заступника Генпрокурора України Миколи Герасимюка, його листування з нардепом Грановським у справі Sky Mall та його подальшу діяльність як помічника Грановського.

Про це йдеться у розслідування журналістів Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Колишній перший заступник генерального прокурора України Микола Герасимюк (червень-грудень 2014 року) на ім’я дружини купував нерухомість в Європі. Генпрокурором у цей час був Віталій Ярема.

Микола Герасимюк встиг попрацювати в ГПУ та помічником Грановського

Як ідеться у розслідуванні, у серпні 2014 року впливовий бізнесмен, а нині народний депутат від БПП Олександр Грановський листувався з Герасимюком у скандальній справі щодо права власності на ТРЦ Sky Mall в Києві. Естонський бізнесмен стверджував, що інвестував в проект близько $120 млн.

Після звільнення із посади заступника Генпрокурора Герасимюк працював штатним помічником нардепа Грановського – з лютого по квітень 2015 року.

Герасимюк заявляє, що його робота помічником у Грановського не має відношення до справи Sky Mall.

Герасимюк після ГПУ пішов працювати до Грановського

Як відомо, Грановського звинувачують у тому, що він відібрав ТРЦ Sky Mall у естонського бізнесмена.

Щодо нерухомості Герасимюка, то журналісти дізнались, що він перевів через компанію Itaco Alliance S.A (заснована на Сейшелах у липні 2014 року) тисячі доларів для купівлі будівельного обладнання.

У розслідуванні також ідеться про те, що $500 доларів сім’я Герасимюків перевела через офшори в Словаччину та Хорватію для купівлі нерухомості.

OCCRP показало будинок Герасимюка в Хорватії Джерело: OCCRP

Крім того $100 доларів вони перерахували за тією ж схемою на навчання доньки в Великобританії у 2013-2014 роках, стверджується у розслідуванні.

У розпорядженні OCCRP опинилися електронні листи, які свідчать про те, що Герасимюку пропонували хабарі за відкликання звинувачень проти соратників Януковича. Його також пов’язують із майновими суперечками вартістю в десятки мільйонів доларів.

Також OCCRP розповідає про переписку між Герасимюком та кореспондентом, зазначеним як "Сhina town". Останній звертався до Герасимюка від імені Армена Саркісяна, бізнесмена з Горлівки, котрий пропонував Герасимюку 500 тисяч доларів за своє звільнення із в’язниці. Саркісяна підозрювали в організації "тітушок", котрі били активістів під час Революції гідності на Майдані.

При цьому в переписці з Герасимюком обговорювалася сума та умови передачі хабара.

Пізніше той самий кореспондент "China town" надсилав Герасимюку лист із документами щодо "діяльності Київської прокуратури проти моєї фірми та сім’ї". Прикріплені до листа документи стосувалися справ проти юридичної фірми "Лавринович та партнери", яка належить Максиму Лавриновичу, сину екс-міністра юстиції часів Януковича Олександра Лавриновича.

У свою чергу Максим Лавринович заявив OCCRP, що його фірма ніколи не мала нічого спільного ні з тим листуванням, ні з кореспондентом під іменем "Chinatown".

"Ми серйозна фірма і ніколи не мали жодного відношення до хабарів", - сказав Максим Лавринович.

Також у розслідуванні OCCRP йдеться про колишнього народного депутат від "Батьківщини" Романа Забзалюка.

У 2014 і 2015 роках Забзалюк перевів як мінімум $ 735 тисяч на рахунки в Угорщині, що належать йому і двом його парламентським помічникам. Згідно із відкритими даними угорських реєстрів, Забзалюк і його колишні помічники, Юлія Конина і Анатолій Петлюк, вклав кошти в будинок під Будапештом, а також фірму, розташовану в центрі Будапешта.

Нагадаємо, Забзалюк у Верховній Раді 7 скликання був членом антикорупційного комітету.

Також в розслідування OCCRP йдеться про колишнього голову Держекспортконтролю Юрія Терещенка, котрий у грудні 2014 року придбав у центрі Лондона однокімнатні апартаменти за £332 000.