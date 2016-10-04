Для української армії розробили нові аптечки

Для бійців української армії розробили нові аптечки та санітарні наплічники.

Про це у вівторок повідомив начальник медичної служби ЗСУ полковник медичної служби Едуард Хорошун, повідомляє Укрінформ.

"Зараз розроблені нові наплічники та аптечки, які видаються санітарам та санінструкторам"- сказав Хорошун.

За його словами, нові аптечки та наплічники передусім відрізняються від старих наповненням. Наприклад, кількість кровозупинних джгутів у них збільшено до 2 штук.

Хорошун зазначив, що наразі неможливо остаточно сказати, на скільки позицій збільшиться кількість медпрепаратів в індивідуальних аптечках, оскільки представники медичної служби постійно моніторять ситуацію на передовій і радяться з військовослужбовцями стосовно того, які медикаменти необхідні у бойових умовах.

Він уточнив, що нові аптечки можуть різнитися за складом для різних родів військ. Наприклад, бійці Повітряно-десантних військ, які можуть діяти у відриві від основного складу, додатково отримають знеболювальні препарати.