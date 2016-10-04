Адвокат Фейгін прорвався до Сущенка

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 18:05
TWITTER МАРКА ФЕЙГІНА

Адвокату Марку Фейгін нарешті вдалося потрапити до українського журналіста Романа Сущенка, якого спецслужби РФ затримали в Москві та звинуватили у шпигунстві на користь Міноборони України.

Про це у себе в Twitter повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

"Я вийшов від Романа Сущенка в Лефортово. Усього 15 хвили", - написав адвокат.

Він зазначив, що встиг ознайомитися з постановою про порушення справи. Фейгін назвав її "фуфлом".

Сущенко відкидає звинувачення у шпигунстві, переказав Фейгін.

Як відомо, Фейгін з неділі не міг потрапити до Романа Сущенка.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Українська правда

Теми: Політв'язні Росія
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Коментарі — 2
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IP: 195.5.60.---ruffler04.10.2016 19:36
З Савченко не вийшло. Тепер ще одного мученика розкручують!
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IP: 195.138.81.---Kotia04.10.2016 19:25
Якого хріна він шукав у цій іпучій педерації ???????????
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