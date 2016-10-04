"Потерпілі" у суді свідчать, що Чийгоз невинний

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 19:31

4 жовтня у так званому "Верховному суді" анексованого Криму закінчилося чергове засідання у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, на якому допитали трьох "потерпілих".

Про це повідомляє КримSOS з посиланням на джерело.

"Опитані розповіли, що не бачили Чийгоза 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму і про його дії нічого повідомити не можуть. Один з потерпілих розповів, що прийшов в той день під будівлю Верховної Ради підтримати антимайдан", - повідомило джерело.

Ще двоє "потерпілих" не з'явилися на засідання суду.

Прокурор заявив клопотання про їх примусове доставляння до суду.

Вказується, що в цілому з 84 "потерпілих", які проходять у справі "26 лютого", на даний момент опитано 55 осіб.

На цьому тижні заплановано ще три засідання у справі Ахтема Чийгоза. Наступне пройде у середу, 5 жовтня.

Як відомо, 29 вересня, суд продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до січня 2017 року.

Його звинувачують в участі в акції протесту проти анексії півострова 26 лютого 2014 року.

Теми: суд кримські татари
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