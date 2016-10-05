В РФ заявили, що СБУ планує арешти російських офіцерів СЦКК

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Середа, 5 жовтня 2016, 01:13

У Міноборони Росії заявили, що українські спецслужби планують арешти російських офіцерів Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) за шпигунство.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

"Акція СБУ із затриманням російських військовослужбовців за звинуваченням у нібито "шпигунстві" буде реалізована в ході майбутньої ротації російського контингенту СЦКК", - йдеться в заяві.

Як відомо, російські офіцери, які перебувають на території України за взаємною домовленістю російського і українського керівництва повинні надавати допомогу представникам Спільної моніторингової місії ОБСЄ в контролі припинення бойових дій.

Теми: Росія СБУ Донбас
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