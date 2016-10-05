Окрім Софії місцем відкриття Євробачення може стати Мистецький Арсенал

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Середа, 5 жовтня 2016, 06:24

В КМДА визначили 5 основних локацій проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Києві.

Про це повідомив директор департаменту транспортної фнфраструктури КМДА Сергій Майзель у facebook.

За його словами, місце відкриття і закриття пісенного конкурсу зараз обговорюється.

"2 локації будуть розташовані в МВЦ – основна арена та прес-центр, EuroClub розміститься в БЦ "Парковий", Евроселище організуємо на Хрещатику. Місце відкриття та закриття пісенного конкурсу зараз обговорюється – урочистості будуть проводитися в Мистецькому Арсеналі, КМДА або на території Софії", написав він.

Як повідомлялося, під час робочої зустрічі представників Європейської мовної спілки (ЄМС), Національної телекомпанії України (НТКУ), Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення провести церемонію відкриття Євробачення-2017 на території Софійського собору.

Водночас раніше Мінкульт віддав пам’ятку архітектури Софії під богослужінняХрам Малої Софії Національного заповідника Софія Київська, збудований у XVIII сторіччі, має діяти як церква.

Теми: Євробачення Київ
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Коментарі — 1
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IP: 91.225.121.---DND05.10.2016 08:10
Крім хаяту загадити ще й Софію в Арсенал - нафіг.
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