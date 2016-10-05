Росія стала однією з тем дебатів кандидатів у віце-президенти США

В ході дебатів обидва кандидати заявили про необхідність більш рішучої відповіді з боку Сполучених Штатів на небезпечні для міжнародної безпеки дії Росії.

Про це пише Радіо Свобода.

І кандидат Демократичної партії сенатор Тім Кейн, і кандидат Республіканської партії Майк Пенс спробували виставити відносини США з Росією як слабке місце опонентів.

Республіканець Пенс пішов далі демократа Кейна в критиці Володимира Путіна, пояснюючи, що багато висловлювань Дональда Трампа про Путіна сприймаються перекручено. Він заявив, що саме після політики "перезавантаження", одним з авторів якої була Хілларі Клінтон, Володимир Путін пішов на анексію Криму, вторгнення в Україну і втручання в сирійський конфлікт на боці Асада.

Агресивний російський ведмідь, як висловився Кейн, ніколи не вмирав, він лише впадав в сплячку. Пенс піддав критиці адміністрацію Барака Обами і Хілларі Клінтон за те, що вони надали свободу дій Путіну.

Він так пояснив заяву Трампа про те, що Путін - сильний лідер: "Коли ми бачимо, як маленький керівник Росії, що залякує світ, виглядає сильнішим на світовій арені, ніж лідер Америки, - це констатація неприємного факту, а не схвалення Володимира Путіна Дональдом Трампом".

Кандидат Республіканської партії заявив про те, що для захисту мирного населення в Сирії Сполучені Штати повинні зайняти рішучу позицію аж до нанесення ударів по сирійським урядовим військам. На питання про те, яким чином Дональд Трамп доб'ється поваги Кремля Майк Пенс відповів одним словом: "сила".

Кандидат Демократичної партії Кейн представив Хілларі Клінтон в якості розсудливого твердого лідера, здатного як співпрацювати з Росією, в тому числі в переговорах про скорочення ядерних озброєнь, політиці "перезавантаження", так і бути жорсткою, коли того вимагають обставини.

Навівши як приклад тісні зв'язки людей з оточення Трампа з Росією і Україною, заявивши про те, що у самого Трампа може бути великий діловий інтерес до Росії, кандидат у віце-президенти від Демократичної партії заявив, що "американці повинні відчувати тривогу з приводу того, чиї інтереси захищатиме Трамп - інтереси Америки або свої власні".

У відповідь на питання про те, чому не спрацювала політика "перезавантаження" Кейн відповів коротко: "Володимир Путін. Володимир Путін диктатор. Він не лідер. Ті, хто думає по-іншому, не знайомі з історією Росії".